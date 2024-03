Abusivismo edilizio a Carini: ruspe in azione su una villetta di Piraineo

Il sindaco: un altro pezzo di mare è stato restituito ai cittadini

CARINI – Non si fermano le demolizioni di immobili abusivi a Carini. Questa mattina la ruspa è entrata in azione in via Anthurium, traversa di via Costa Verde, in contrada Piraineto, per radere al suolo una villetta grande circa 90 metri quadrati. L’immobile si sviluppava su un unico piano e aveva un porticato intorno all’abitazione e un tetto spiovente. All’interno due camere da letto, una cucina, un soggiorno e un bagno. Il progetto di demolizione è stato finanziato grazie al Pnrr e rientra in un gruppo di 10 demolizioni di immobili già acquisiti al patrimonio comunale al fine del riuso delle aree per la fruizione diretta del mare.

La via Anthurium a Piraineto, dove è stata eseguita la demolizione

Solo venerdì scorso sul lungomare Cristoforo Colombo è stata completata la demolizione di un edificio a schiera, composto da tre immobili, due dei quali erano già stati demoliti dai proprietari. Un intervento che rientrava nello stesso gruppo di 10 demolizioni. “Grazie all’intervento – commenta il sindaco Giovì Monteleone – un altro pezzo di mare è stato restituito ai carinesi ed è tornato a vedersi l’azzurro. Anche la demolizione iniziata oggi rientra nella fascia dei 150 metri dal mare, continua dunque inarrestabile – nonostante tutto – la battaglia portata avanti della mia amministrazione contro l’abusivismo edilizio sulla costa”.