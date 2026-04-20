L'aggressione nella zona della Marina

ACATE – Omicidio nella notte ad Acate, in provincia di Ragusa. Un uomo di nazionalità marocchina sarebbe stato ucciso al culmine di una lite in strada, forse con un machete. L’aggressione è avvenuta domenica notte nella zona della Marina di Acate.

La vittima era incensurata e residente ad Acate da diversi anni, conosciuta come una persona dedita al lavoro e ben inserita nel contesto sociale della cittadina del Ragusano. L’aggressione si è verificata in via Cesare Battisti. Sul caso indagano i carabinieri che hanno già sentito alcuni testimoni. Al momento non viene esclusa alcuna pista. Tra le ipotesi al vaglio figura anche il possibile coinvolgimento di più persone.