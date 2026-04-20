 Uomo ucciso in strada ad Acate, forse vittima di un'aggressione
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Acate, uomo ucciso in strada nella notte: indagano i carabinieri

furto arrestati
L'aggressione nella zona della Marina
PROVINCIA DI RAGUSA
di
1 min di lettura

ACATE – Omicidio nella notte ad Acate, in provincia di Ragusa. Un uomo di nazionalità marocchina sarebbe stato ucciso al culmine di una lite in strada, forse con un machete. L’aggressione è avvenuta domenica notte nella zona della Marina di Acate.

La vittima era incensurata e residente ad Acate da diversi anni, conosciuta come una persona dedita al lavoro e ben inserita nel contesto sociale della cittadina del Ragusano. L’aggressione si è verificata in via Cesare Battisti. Sul caso indagano i carabinieri che hanno già sentito alcuni testimoni. Al momento non viene esclusa alcuna pista. Tra le ipotesi al vaglio figura anche il possibile coinvolgimento di più persone.

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI