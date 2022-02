Accademia del cinema Ares, in palio open day e corsi gratuiti

Nel capoluogo siciliano ci sarà l'occasione di incontrare Daniele Nannuzzi, tra i più importanti direttori della fotografia del mondo cinematografico

L’Accademia del Cinema Ares al taglio del nastro, martedì 22 febbraio alle 16 nella sede di via Donizetti 14 a Palermo, con la presentazione dell’offerta formativa e corsi specialistici in omaggio, messi in palio fra i partecipanti in presenza all’open day di inaugurazione.

A presentare la nuova gamma di corsi e seminari sarà l’intero corpo docenti formato da attori, registi, sceneggiatori, direttori della fotografia, uomini di teatro, sia in presenza che on line in collegamento da Cinecittà a Roma. In palio, per sorteggio, una full immersion di recitazione con il Teatro Al Massimo che nell’occasione sarà presentata ufficialmente, un corso di regia, un corso di fotografia, un corso di montaggio on line.

A Palermo, protagonista dell’open day gratuito, ci sarà Daniele Nannuzzi, tra i più importanti direttori della fotografia del panorama cinematografico, vincitore di un David di Donatello e di un Globo d’Oro e nominato agli Emmy Awards. Nannuzzi ha diretto la fotografia di film con Zeffirelli, Jodorowsky e altre storiche firme della regia italiana e internazionale.

L’Accademia del Cinema – nata meno di un anno fa grazie all’incontro tra il Polo Telematico UniAres di Palermo e l’Associazione italiana autori italiani di cinematografia, AIC) conta infatti otto corsi attivi: corso di laurea triennale in Letteratura, Arte, Musica e Spettacolo, Master in Storytelling, due masterclass (rispettivamente di Cinema d’animazione e Fotografia cinematografica) e quattro corsi intensivi di Fotografia, Montaggio, Produzione Cinematografica (on line) e Recitazione (in presenza).

Del corpo docenti fanno parte, oltre a Daniele Nannuzzi – direttore della fotografia, fra gli altri lungometraggi, di Santa Sangre di Alejandro Jodorowsky, Cavalleria Rusticana e Il giovane Toscanini di Franco Zeffirelli – Simone Marra, segretario generale dell’AIC di Cinecittà e produttore cinematografico, Giacomo Martini, co-fondatore della Cineteca di Bologna e vicepresidente di Distribuzione Indipendente; Fabio Crisante, addetto al DPC mastering presso l’Istituto Luce e vincitore ai New York International Film Awards per il montaggio; Valeria Patera, poeta, drammaturga, regista, attrice; Flavio Fransesini, fotografo del Comitato Paralimpico Italiano e membro AIC; Umberto Cantone, critico cinematografico e regista.

Nasce la Bibliomediateca con 5.000 opere

La giornata offrirà occasione per rivelare l’ultima novità dell’Accademia del Cinema Ares, ossia la presentazione della Bibliomediateca con oltre 5.000 fra Dvd e Vhs, con capolavori della storia del cinema, della televisione e del teatro. La maggior parte dei Vhs, appartenuti a Michela Zagra, sono stati donati dalle sorelle Zagra, con donazioni anche di Mario Bellone ed Ernesto Tomasini. La Bibliomediateca sarà a disposizione di tutti gli iscritti ai corsi e si inserisce in un progetto più ampio dedicato proprio alla promozione e alla divulgazione della cultura cinematografica.

“Da dono nasce… dono – commenta il direttore artistico Federico Toscano – e ringrazio chi ha creduto nel progetto donando documenti cinematografici e libri di grande valore, che a mia volta dono alla città di Palermo e in particolare ai giovani che amano il cinema e desiderano studiare, approfondire, nonché poter avere l’occasione di accedere a un patrimonio veramente pregiato”.