 Accoltella il fratello dopo una banale lite, arrestato nel Catanese
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Accoltella il fratello per futili motivi, arrestato nel Catanese

carabinieri catania
L'accusa è di tentato omicidio
CARABINIERI
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1 min di lettura

CATANIA – Ha tentato di uccidere il fratello, un anno più piccolo di lui, colpendolo con un coltello mentre la vittima era a letto a guadare la televisione assieme al figlio minorenne. È l’accusa contestata a un 43enne che è stato arrestato da carabinieri della stazione di Linguaglossa per tentato omicidio.

Secondo una prima ricostruzione l’aggressione sarebbe avvenuta dopo una lite per futili motivi tra i due fratelli, che vivono nello stesso immobile. Il 43enne avrebbe impugnato un coltello da cucina avrebbe colpito il fratello alle spalle.

I carabinieri intervenuti hanno bloccato e messo in sicurezza il 43enne che era ancora in possesso del coltello che aveva la lama spezzata per il violento impatto.

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