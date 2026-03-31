Accoltella il fratello per futili motivi, arrestato nel Catanese

L'accusa è di tentato omicidio

CATANIA – Ha tentato di uccidere il fratello, un anno più piccolo di lui, colpendolo con un coltello mentre la vittima era a letto a guadare la televisione assieme al figlio minorenne. È l’accusa contestata a un 43enne che è stato arrestato da carabinieri della stazione di Linguaglossa per tentato omicidio.

Secondo una prima ricostruzione l’aggressione sarebbe avvenuta dopo una lite per futili motivi tra i due fratelli, che vivono nello stesso immobile. Il 43enne avrebbe impugnato un coltello da cucina avrebbe colpito il fratello alle spalle.

I carabinieri intervenuti hanno bloccato e messo in sicurezza il 43enne che era ancora in possesso del coltello che aveva la lama spezzata per il violento impatto.