Accoltella la moglie: arrestato un uomo di 39 anni a Gela

Era ai domiciliari per altri reati

GELA – I carabinieri del Reparto territoriale di Gela hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 39enne, già sottoposto ai domiciliari per altri reati. L’intervento dei militari è nato dalla segnalazione di un presunto accoltellamento in casa.

Nonostante i coniugi avessero inizialmente tentato di ricondurre le ferite riportate a un incidente domestico, i carabinieri hanno effettuato ulteriori accertamenti: tracce ematiche sono state trovate nell’appartamento, oltre a evidenti segni di colluttazione e ambienti a soqquadro.

La donna ha denunciato tutto

La donna ha così trovato il coraggio di raccontare tutto: una drammatica realtà di reiterati maltrattamenti fisici e psicologici subiti sin dal 2023. La vittima ha formalizzato la denuncia, venendo successivamente trasferita in una struttura protetta insieme ai figli minori.

Le indagini dei carabinieri hanno permesso di delineare un quadro probatorio grave, coerente e univoco. A pesare sull’adozione della misura in carcere è stata anche la contestazione delle condotte illecite in costanza di detenzione domiciliare.

“L’operazione si inserisce nel costante impegno dell’Arma dei carabinieri nella prevenzione e nel contrasto dei reati in materia di violenza domestica e di genere, attraverso un’azione quotidiana di tutela delle vittime e di presidio della sicurezza delle comunità, nonché mediante iniziative di sensibilizzazione volte a rafforzare la consapevolezza su tali fenomeni e a incoraggiare le vittime a denunciare”.