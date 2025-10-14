Accoltellata dall’ex nel Siracusano, ricoverata con prognosi riservata

Il colpevole è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio

CANICATTINI BAGNI (SIRACUSA) – Sono stazionarie le condizioni della donna di 33 anni accoltellata ieri pomeriggio dal suo ex compagno appena uscita dal lavoro a Canicattini Bagni, nel Siracusano.

La donna si trova ricoverata con la prognosi riservata nell’ospedale Umberto I di Siracusa dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. I carabinieri hanno arrestato con l’accusa di tentativo di omicidio l’ex compagno, Paolo Passarello, che sembra abbia inferto almeno venti colpi con un coltello da cucina, ferendo la donna all’addome, ad una gamba e ad un braccio. Ferite che fortunatamente non avrebbero compromesso organi vitali.

“A nome mio personale, dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità di Canicattini Bagni non posso che esprimere vicinanza alla giovane vittima di questo increscioso e vigliacco crimine e alla sua famiglia” ha detto il sindaco Paolo Amenta.

“Auguriamo alla nostra giovane concittadina una veloce guarigione che la riporti all’affetto dei suoi cari” ha aggiunto. Ad attendere la 33enne a casa ci sono i due figli, di 8 e 9 anni.