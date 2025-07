Lite tra condomini finisce nel sangue a San Giovanni Galermo: un arresto

L'aggressione con un coltello

CATANIA – È degenerata in una violenta aggressione con il coltello una lite tra condomini avvenuta nella sera di martedì 15 luglio in via Adone, nel quartiere di San Giovanni Galermo. Un 31enne catanese è stato gravemente ferito al torace e alle gambe e trasportato d’urgenza al Policlinico. L’aggressore, un 50enne residente a Librino, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio.

L’intervento dei militari della Compagnia di Gravina di Catania è stato decisivo per scongiurare conseguenze peggiori. Intorno alle 21:30, una segnalazione alla Centrale Operativa ha fatto scattare l’allarme. Sul posto sono giunte in pochi minuti le pattuglie e un’ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure al ferito, trovato riverso a terra in mezzo a una folla.

Arrestato il presunto aggressore

Le indagini avviate nell’immediato hanno permesso, grazie alle testimonianze e ai video delle telecamere di sorveglianza, di ricostruire la dinamica dei fatti. All’origine dell’accoltellamento vi sarebbero futili motivi legati a dissidi condominiali.

Il 50enne sarebbe stato aggredito a sua volta da alcuni parenti della vittima dopo aver inferto i fendenti. Quando i carabinieri lo hanno raggiunto a casa, era ancora sul pianerottolo, visibilmente ferito. Anche per lui è stato necessario l’intervento dei sanitari: è stato trasportato all’ospedale San Marco in stato di arresto.

Dopo le cure, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Catania Piazza Lanza. L’arresto per tentato omicidio è stato convalidato. La sua posizione sarà ora vagliata dall’autorità giudiziaria, nel rispetto della presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva.