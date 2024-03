Accordo tra Regione e Simest per il mercato delle imprese siciliane

Il protocollo firmato dall'assessore Tamajo

PALERMO- Simest, la società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti che sostiene l’internazionalizzazione delle imprese italiane, e la Regione Sicilia hanno sottoscritto oggi un accordo di collaborazione mirato a promuovere la presenza delle aziende siciliane sui mercati esteri.

Cosa prevede l’accordo

L’accordo è stato sottoscritto dall’assessore alle attività produttive Edy Tamajo e dall’amministratrice delegata di Simest Regina Corradini D’Arienzo. Il protocollo definisce i termini della collaborazione che, nel rispetto delle procedure e competenze di ciascun ente, ha come principali obiettivi quello di analizzare e proporre congiuntamente iniziative a supporto dell’export delle imprese regionali, selezionare progetti meritevoli di finanziamento e supporto, monitorare lo sviluppo delle attività promozionali e diffondere la conoscenza degli strumenti per la crescita internazionale messi a disposizione da Simest.

Verrà inoltre istituito un tavolo tecnico permanente tra Simest e Regione per coordinare le azioni e capitalizzare le reciproche competenze a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese e dell’economia siciliana nel suo complesso e sarà sottoscritto un protocollo operativo per potenziare lo sportello regionale Sprint Sicilia, con l’obiettivo di agevolare il percorso di apertura ai mercati esteri delle aziende dell’isola.

Tamajo: “Politiche di sostegno”

L’assessore alle attività produttive, Tamajo, ha dichiarato: “Le imprese che decidono di investire all’estero, spesso si trovano ad affrontare delle sfide legate alle elevate barriere informative, che riflettono diversità culturali, legislative e ostacoli burocratici. Con la sottoscrizione di questo accordo con Simest, la Regione Sicilia vuole potenziare le proprie politiche di sostegno all’internazionalizzazione, rendendo più facile il percorso delle imprese siciliane sui mercati esteri e favorendo, così, i processi di “learning-by-exporting”, “learning by investing” e la contaminazione di capacità e competenze”.

Per l’amministratrice delegata di Simest, Regina Corradini D’Arienzo “La collaborazione con la Regione Sicilia è strategica per supportare le imprese siciliane nei processi di internazionalizzazione. Si tratta di un impegno che rafforza il sostegno fornito negli ultimi due anni alle oltre 200 Pmi siciliane già partner di Simest, con finanziamenti per circa 60 milioni a tasso agevolato rivolti a investimenti in digitalizzazione e green nonché investimenti in capitale umano, allo sviluppo dell’e-commerce e alla partecipazione a fiere di carattere internazionale. Sono certa che questo importante accordo potenzierà l’impegno comune a sostenere la competitività all’estero del Made in Italy del territorio, attraverso un modello sempre più sostenibile che rafforzi la competitività delle filiere produttive, con un maggior focus sulle Pmi del Sud Italia”.