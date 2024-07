Accusato di tentato omicidio si rifugia a Catania: fermato un 39enne

La ricostruzione dei fatti

CATANIA – Trovato e arrestato in provincia di Catania dalla polizia un 39enne cinese, destinatario di un provvedimento di fermo emesso dalla procura di Prato, per tentato omicidio in concorso.

Secondo quanto emerso dalle prime indagini, il 6 luglio l’uomo, insieme ad altre cinque connazionali, avrebbe violentemente aggredito all’interno di un locale di Prato un altro connazionale, colpito ripetutamente in varie parti del corpo, prima con una bottiglia di vetro e poi con un’arma da taglio, oltre che con calci e pugni.

Poi sarebbe fuggito in Sicilia. Un fatto che potrebbe essere maturato nell’ambito di una faida tra opposte fazioni che si contendono il mercato delle grucce nella comunità cinese della città di Prato. La vittima ha subito lesioni gravissime che hanno reso necessario il suo ricovero urgente in ospedale e il conseguente delicato intervento chirurgico.