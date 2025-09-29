Sorpresi in auto a conteggiare i proventi dello spaccio, arrestati

In auto avevano anche droga e un tirapugni

CATANIA – Sorpresi in auto con la droga e i proventi dello spaccio. Ad Aci Castello, in provincia di Catania, i carabinieri hanno arrestato un 22enne e un 25enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine. I militari li hanno bloccati mentre, all’interno della vettura in sosta in piazza Delle Scuole, banconote alla mano facevano i ‘conti’ utilizzando la calcolatrice del telefono.

All’interno dell’utilitaria gli investigatori dell’Arma hanno recuperato diversi tipi di stupefacenti nascosti in uno zaino: 90 grammi di marijuana, 20 grammi di hashish, 20 grammi di cocaina, 1 grammo di crack e 3.270 euro in denaro contante. In una tasca laterale dell’auto, poi, è stato trovato anche un tirapugni.

La droga, il tirapugni e il denaro, ritenuto provento dello spaccio, sono stati sequestrati. Per entrambi sono scattate le manette e sono stati condotti in carcere.