Aci Castello, Forza Italia lascia la maggioranza dopo il rimpasto

"Rotto un patto di buona amministrazione”



CATANIA – Forza Italia rompe con la maggioranza al Comune di Aci Castello dopo la decisione del sindaco Carmelo Scandurra di sostituire l’assessore forzista Salvatore Bonaccorso.

In una nota firmata dal responsabile provinciale Enti locali di FI, Marco Corsaro, e dalla segretaria comunale di Aci Castello, Cristiana Bonaccorso, il partito definisce “non condivisibile” la scelta del primo cittadino.

“Si tratta di una decisione che non condividiamo – si legge nella nota – soprattutto perché interviene in assenza di motivazioni politiche e amministrative che possano giustificarla”. Secondo gli esponenti azzurri, “il nuovo assessore non è espressione di una scelta condivisa all’interno della segreteria cittadina di Forza Italia”.

Per Corsaro e Bonaccorso, il sindaco “ha commesso un errore politico nel rompere un patto di buona amministrazione, disattendendo tempi e modalità”, nonostante “Forza Italia ad Aci Castello abbia sempre sostenuto con lealtà il sindaco”.

Da qui la decisione di lasciare la maggioranza consiliare. “Forza Italia ad Aci Castello lascia la maggioranza – concludono – confermando l’impegno a continuare a lavorare nell’interesse esclusivo della comunità con serietà, coerenza e senso di responsabilità”.