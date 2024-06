Aci Catena, lanciata la petizione per chiedere le dimissioni della Ferro

Giuseppe Aleo: “A breve previsti aumenti Tari del 160%”

ACI CATENA (CATANIA) – Una raccolta firme per chiedere le dimissioni della sindaca di Aci Catena Margherita Ferro. Questa l’iniziativa lanciata stamani dal consigliere comunale di minoranza Giuseppe Aleo che, dopo un breve bilancio dell’operato dell’amministrazione comunale, ha annunciato una raccolta firme.

“Era giusto, dopo due anni di attività, tracciare un primo bilancio dell’operato dell’amministrazione guidata dalla sindaca Margherita Ferro – spiega Giuseppe Aleo – Non elencheremo tutte le cose non realizzate in due anni. Siamo qui, invece, a elencare ciò che è stato fatto. Parlo dell’aumento del 40% di Tari, Tosap e del canone idrico.”

“Mi riferisco al dissesto finanziario, agli ulteriori debiti creati in due anni per un milione e mezzo di euro e – prosegue – ai 3 milioni e mezzo di euro di finanziamenti persi che sarebbero stati preziosi per la nostra comunità. Tra qualche giorno, tra l’altro, arriverà il nuovo capitolato d’appalto del servizio di igiene urbana che vedrà un ulteriore aumento del 160% della Tari”.