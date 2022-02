Aci Catena: Oliveri verso ricandidatura, Maesano intanto punta al caos

La maggioranza, per ora, va in ordine sparso.

CATANIA – Il sindaco di Aci Catena, Nello Oliveri, punta ufficialmente alla rielezione. Uno scenario che era nell’aria da tempo. La riserva è stata sciolta della sezione locale di Diventerà Bellissima. Musumeciano di lungo corso, il primo cittadino tenterà il bis sulla scorta del sostegno espresso da altri due pezzi dell’attuale maggioranza: la lista Con Oliveri per la città e Orgoglio catenoto.

“I coordinatori politici delle sopracitate liste – si legge in una nota – auspicano che anche gli attuali alleali, che assieme al sindaco Oliveri da quasi cinque anni amministrano Aci Catena, possano proseguire l’esperienza politico-amministrativa nell’interesse comune della Città e del buon governo cittadino”.

Maggioranza in ordine sparso, dunque. Al momento mancano all’appello le voci di La Nostra Aci Catena, Alleanza Tricolore e Libertà e progresso. E non è da escludere che i distinguo nel centrodestra possano portare a più di una candidatura. Voci insistenti vogliono che la consigliera di Parità Margherita Ferro, già esponente dell’Mpa di Raffaele Lombardo, stia valutando la possibilità di una discesa in campo.

Ma non è questa l’unica ipotesi a disposizione. Stando alla ricostruzione di Mario Grasso de La Sicilia, ci sarebbe da fare i conti anche il “progetto civico con a capo il consigliere comunale Giuseppe Aleo, e di un fronte che vorrebbe perorare la causa di Giovanni Grasso (transitato all’opposizione) già presidente del Consiglio”.

Eletto in consiglio comunale tra i renziani di Sicilia Futura e capo dell’opposizione a Nello Olivieri, Davide Quattrocchi è ritenuto tra i papabili per la sfida al sindaco uscente. Intanto, per gettare il caos, l’ex primo cittadino Ascenzio Maesano, arrestato mentre espletava il mandato, ha scritto via social un “Ci sto pensando” che sa tanto di strategia. Non fosse altro che, a seguito della condanna per corruzione, non è affatto candidabile.