Maesano precisa: “Mai pensato di candidarmi, ho diritto a oblio”

L'ex sindaco di Aci Catena interviene dopo l'articolo di LiveSicilia.

Ascenzio Maesano rompe il silenzio dopo l’articolo pubblicato questa mattina su LiveSicilia in merito alle dinamiche connesse alla campagna elettorale che, anche se non ufficialmente, si è aperta ad Aci Catena per le prossime elezioni amministrative. L’ex sindaco catenoto è diretto. “Vi invito a dar notizia che non intendo partecipare, in alcun modo, pur prescindendo da evidenti ragioni giuridiche connesse alla mia incandidabilità, alla prossima campagna elettorale per l’elezione di Sindaco di Aci Catena né ad altra, e qualsivoglia, competizione politica. Asserire che io punterei al “caos” integra vulnus, manifesto, alla mia persona. Ho pagato, doverosamente, il mio debito con la Giustizia sicché ritengo d’aver diritto all’oblio”.