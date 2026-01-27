Il ragazzo ha solo 14 anni, è stato accompagnato in un centro

ACI SANT’ANTONIO (CATANIA) – I carabinieri di Aci Sant’Antonio hanno arrestato un 14enne per spaccio. I militari lo hanno visto scambiare poche parole con diversi coetanei, o ragazzi di poco più grandi, durante la festa del patrono. Qualche istante, poi si allontanavano da lui. Un fare sospetto che li ha indotti a controllare.

Così poco dopo, nel tentativo di intercettarlo a bordo dello scooter con il quale si era allontanato, lo hanno intercettato in via Cimitero Santa Lucia. Era ancora in compagnia del ragazzo che lo accompagnava. Subito hanno colto del nervosismo, oltre a sentire puzza di marijuana.

La droga nascosta nel maglione

A seguito di una rapida ispezione, infatti, dal risvolto del maglione è saltato fuori un involucro di plastica contenente circa 3 grammi di marijuana. L’involucro è stato subito recuperato dai militari che lo hanno così incalzato per convincerlo a consegnare eventuali altri quantitativi di droga posseduta.

A questo punto il ragazzo ha indicato un piccolo anfratto in un vicino muro di recinzione, dove poco prima aveva nascosto ulteriori 10 dosi di marijuana. Nel portafogli i Carabinieri hanno trovato 45 euro. Erano banconote di piccolo taglio. A casa è stato trovato anche del materiale per il confezionamento. Così è scattato l’arresto e l’accompagnamento del 14enne nel centro catanese di permanenza di via Franchetti.