Aci Sant’Antonio, denunciato 35enne per furto aggravato

Fermato dai Carabinieri dopo un tentativo di fuga

CATANIA – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Acireale hanno denunciato un 35enne di Viagrande per furto aggravato. L’uomo è stato intercettato nella notte in via Lavina, dove alla vista dei militari ha tentato di scappare lanciandosi dal tetto di un esercizio commerciale.

I Carabinieri lo hanno subito bloccato e riconosciuto, essendo già noto alle forze dell’ordine. Alla richiesta di spiegazioni, il 35enne ha sostenuto di essere stato inseguito da un uomo e di essersi rifugiato sul tetto per sfuggirgli, versione che non ha convinto gli investigatori.

Il controllo

Durante il controllo, nelle tasche dell’uomo sono stati trovati 63,20 euro in monete, una banconota strappata e un telefono cellulare con la luce led accesa. Poco dopo è arrivata sul posto la titolare dell’attività, che ha collaborato con i militari nel sopralluogo.

Le verifiche hanno accertato che il 35enne aveva forzato una porta secondaria per introdursi nel locale e prelevare il contenuto della cassa. Il furto è stato confermato anche dalle immagini del sistema di videosorveglianza. L’uomo è stato quindi segnalato all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato.