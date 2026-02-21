Acireale, approvato il Dup dopo una maratona di cinque ore

Lunedì arriverà in aula il Bilancio

ACIREALE – Una seduta fiume, durata quasi cinque ore, ha portato all’approvazione del Documento unico di programmazione (Dup) da parte del Consiglio comunale di Acireale. Un passaggio ritenuto fondamentale in vista del prossimo appuntamento con il Bilancio di previsione, in calendario lunedì 23 febbraio.

Il dibattito è stato intenso e articolato, con numerosi interventi dei consiglieri comunali. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Roberto Barbagallo, che ha sottolineato come l’approvazione del Dup nei tempi previsti rappresenti «motivo di soddisfazione» e confermi l’apprezzamento per il lavoro svolto dall’Amministrazione e dagli uffici competenti.

«Dopo questo importante passo propedeutico – ha aggiunto – ci accingiamo ad affrontare un’altra tappa decisiva, quella del Bilancio di previsione, che costituisce la spina dorsale dell’azione amministrativa».

Sulla stessa linea il presidente del Consiglio comunale, Michele Greco, che ha parlato di «una delle delibere più importanti dell’anno», evidenziando il valore programmatico del Dup e ringraziando il personale del settore Finanze per l’impegno profuso.

L’assessore al Bilancio, Enzo Di Mauro, ha definito il documento «un passaggio fondamentale» in vista dell’approdo in aula dello schema di bilancio per il triennio 2026/2028, rimarcando lo stato di salute dell’ente e i risultati raggiunti a metà mandato. Ringraziamenti sono stati rivolti all’intero Consiglio comunale, maggioranza e opposizione, per il confronto svolto.

Soddisfazione anche da parte dell’assessore ai Lavori pubblici, Salvo Licciardello, per l’approvazione del Piano triennale delle opere pubbliche e dell’elenco annuale, strumenti che puntano su infrastrutture, sicurezza e riqualificazione urbana.

Un ruolo significativo è stato svolto dalla commissione consiliare “Bilancio”. Il presidente Paolo Monaco ha evidenziato come il Dup rappresenti lo strumento strategico e operativo dell’ente, in continuità con il programma elettorale della maggioranza.