Acireale, Barbagallo nomina i vertici della Fondazione Bellini

L'ente si occupa della gestione dei teatri Bellini e Maugeri

ACIREALE (CATANIA) – Il sindaco Roberto Barbagallo ha nominato ieri i vertici della Fondazione Comunale “Teatro Bellini” di Acireale.

Il presidente è Mattia Pennisi. Sono componenti del Consiglio di Amministrazione: Filippo Chiarenza, Gaetano La Rosa, Salvo Emanuele Leotta, Salvatore Maccarone, Alessandro Pennisi e Angelo Privitera.

“La Fondazione Bellini avrà innanzitutto il compito di gestire i due teatri cittadini, il Teatro Bellini e il Teatro Maugeri – spiega il sindaco – Ricordiamo che entrambe le strutture hanno beneficiato di importanti contributi. Abbiamo oltre cinque milioni dal FSC per la ristrutturazione del Teatro Maugeri e l’importante donazione del cavaliere Mario Marano, grande promotore della nostra cultura, in favore del Bellini”.

“Sono certo – ha aggiunto – che il Cda profonderà il massimo impegno per una seria programmazione culturale nei nostri teatri non appena saranno disponibili per dare ulteriore slancio alla proposta culturale pianificata dall’Amministrazione”.

“A nome del Cda ringrazio il sindaco e tutta l’amministrazione. Vi siamo grati per l’importante incarico affidatoci – dichiara il neo presidente Mattia Pennisi – La nostra Città, con il suo ampio patrimonio, merita una Fondazione come la Bellini, nata sotto la prima Amministrazione Barbagallo con il nobile scopo di promuovere e diffondere l’arte e la cultura, partendo dalla riapertura dei teatri comunali. L’obiettivo principale della nostra pianificazione a lungo termine sarà la gestione diretta e sostenibile degli stessi”.