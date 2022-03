Acireale, scoperto mentre consegna la droga: arrestato

In casa dell'uomo, fermato in centro, trovate anche delle munizioni

CATANIA – Fermato per strada mentre consegna la droga: i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Acireale hanno arrestato in flagranza di reato un 21enne del posto in quanto gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio i carabinieri, nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa ed in particolare allo spaccio di droga, hanno proceduto al controllo, tra gli altri, del giovane che è stato notato mentre stava procedendo a passo svelto per una strada del centro.

Durante il controllo il 21enne, che ha subito evidenziato insofferenza ed impaccio, è stato trovato in possesso di 29 dosi di marijuana già pronte per essere vendute. Successivamente la perquisizione, che è stata estesa dai militari anche all’abitazione del giovane, ha consentito di rinvenire un bilancino di precisione nonché una cartuccia calibro 9 ed una di calibro 36 per arma lunga.