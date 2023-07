Acireale, consiglieri comunali: la proclamazione

Entro quindici giorni ci sarà la prima seduta. Ipotesi sulla presidenza.

1' DI LETTURA

ACIREALE. Arriva a compimento la proclamazione dei neo ventiquattro consiglieri comunali acesi.

I nomi

Eccoli: Alessandro Coco (PlI), Francesco D’Ambra (Azzurri solo per Acireale), Enzo Di Mauro (Acireale è viva), Gaetano Dimauro (Acireale Libera), Orazio Fazzio (PlI), Giuseppe Ferlito (FdI), Francesco Fichera (Pd), Nino Garozzo (candidato sindaco), Michele Greco (Roberto Barbagallo sindaco), Lorenzo Leotta (2023), Salvo Licciardello (Insieme per Acireale), Fabio Manciagli (Garozzo Sindaco), Alfio Messina (Roberto Barbagallo sindaco), Carmelo Messina (Acireale è viva), Paolo Monaco (Acireale Vale!), Antonio Musumeci (Insieme per Acireale), Daniela Pavone (Acireale è viva), Rosaria Pittera (Azzurri solo per Acireale), Simona Postiglione (Acireale Riparte) Valentina Pulvirenti (Acireale Vale!), Rosario Raneri (Acireale Riparte), Matteo Sapienza (PlI), Rosario Scalia (2030), Ugo Trovato (FdI).

La prassi istituzionale

Entro 15 giorni dovrà essere convocata la prima seduta a Palazzo di Città, che sarà presieduta da Valentina Pulvirenti perché risultata la consigliera comunale più votata con 909 preferenze personali. All’ordine del giorno ci sarà l’elezione del presidente del civico consenso. A quanto risulta, la maggioranza che sostiene il sindaco Roberto Barbagallo pare assai compatta sul nome di Michele Greco, consigliere al primo mandato con alle spalle però più di una lunga militanza alla presidenza della Consulta giovanile di Acireale.