Acireale, Europa Verde a sostegno del candidato sindaco Fichera

La nota dei coordinatori locali.

ACIREALE. Poche righe con le quali, in una nota diffusa alla stampa, viene ufficializzato l’appoggio di Europa Verde al candidato sindaco Francesco Fichera. Comunicato che porta la firma dei due coordinatori locali, Francesca Russo ed Alfio Pennisi.



“Il Circolo Europa Verde di Acireale accoglie con favore la candidatura a sindaco per la città di Acireale dell’avvocato Francesco Fichera, come riferimento dell’area progressista, ed è pronto a sostenerlo. Per costruire una “politica diversa” c’è bisogno del contributo di tutti e, soprattutto, di scelte libere e consapevoli”.