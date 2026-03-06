Arrestato 61enne

ACIREALE (CATANIA) – Irrompe in una pizzeria e aggredisce il compagno dell’ex moglie. La Polizia di Stato ha arrestato un 61enne, su disposizione della Procura di Catania, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip.

L’episodio si è verificato nei giorni delle manifestazioni del Carnevale di Acireale. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato, l’uomo avrebbe raggiunto il locale dove l’ex moglie stava cenando con il nuovo compagno e lo avrebbe colpito alla testa con un boccale di birra, provocandogli una ferita.

L’aggressione sarebbe poi proseguita con altri colpi e con il tavolo rovesciato addosso alla vittima. Alcuni presenti sono intervenuti per fermarlo e hanno allertato la polizia. Il ferito è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale.

Dalle indagini è emerso che il 61enne avrebbe pedinato da tempo la coppia. Durante un controllo sull’auto delle vittime, i poliziotti hanno trovato dietro la targa un localizzatore GPS collegato allo smartphone dell’uomo.

L’indagato era già stato denunciato in passato per atti persecutori nei confronti dell’ex moglie. Dopo l’emissione della misura cautelare, è stato rintracciato a Catania e condotto in carcere.