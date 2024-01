"Essere omertosi è come essere mafiosi"

ACIREALE – Un grandioso fuoco d’artificio ha accolto il simulacro di San Sebastiano in una piazza gremitissima acese.

Dal pulpito, l’intervento caloroso di Monsignor Antonio Raspanti : “Essere omertosi è come essere mafiosi, seguiamo la nostra coscienza rinnegando la violenza, in primis quella domestica“.