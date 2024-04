Palermo, ladro filmato mentre ruba una Vespa in pieno giorno VIDEO

Il ladro in azione

Il furto secondo per secondo

Venerdì 26 aprile. Via Valerio Villareale, Palermo. Nel primo pomeriggio un uomo stazione al margine della carreggiata con fare sospetto. Pochi istanti dopo si capirà che è un ladro.

Si guarda intorno, poi si avvicina ad una Vespa parcheggiata sul marciapiede. Si siede, tira fuori dal giubbotto un arnese. Sembra un cacciavite, con cui manomette il cilindro dell’accensione.

Prova a fare partire lo scooter con il pedale. Non ci riesce, ma non demorde. Inizia a spingere la Vespa a mano e si allontana. Gli investigatori hanno acquisito il video in cui si vede chiaramente il volto del ladro in azione nella strada che collega via Mariano Stabile a piazza Sant’Oliva.