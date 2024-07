Acireale, Nino Frassica al Comune dopo le riprese di “Arrivederci Tristezza”

È stato ricevuto dal sindaco Roberto Barbagallo

ACIREALE (CATANIA) – L’amatissimo attore e showman siciliano Nino Frassica è stato ospite stamattina al Comune di Acireale. Frassica è giunto al Palazzo di Città al termine delle riprese di “Arrivederci Tristezza”, il nuovo film di Giovanni Virgilio.

Acireale, con il suo centro storico, i palazzi e le frazioni marinare, a giugno è tornata ad essere set cinematografico per la commedia romantica del regista catanese. Dopo la Bugia Bianca, Malarazza e I racconti della domenica, Virgilio racconta la fase di passaggio di un quarantenne vittima di ghosting.

La storia

Deve partire da zero e rendersi conto che anche da soli, con le proprie forze, la vita può ricominciare. Tra i protagonisti del film, per buona parte girato nel territorio acese, gli attori Nino Frassica, Selene Caramazza e Alessio Vassallo.

“E’ un bel film. E’ stata una bella esperienza e tutto è stato facilitato dalla cittadinanza acese, è stato un lavoro trasformato in vacanza. Questa città si presta ad essere un set cinematografico e tornerò molto volentieri per la prima del film”, ha detto il noto attore siciliano, che nel film interpreta il ruolo dello psicoterapeuta.

Acireale si trasforma in set

Nino Frassica ha lasciato la sua firma sul Libro della Città e si è intrattenuto a lungo in un clima scherzoso e informale con la giunta, i consiglieri comunali e i dipendenti dell’Ente. “La nostra Città è stata set cinematografico – ha detto il sindaco Roberto Barbagallo -. Un set privilegiato di grandi registi come Mauro Bolognini, Nanni Moretti, Roberto Faenza e Salvatore Samperi”.

“E continua ad esserlo. Ringraziamo perciò Nino Frassica, non solo per le sue doti artistiche, ma anche per la simpatia e l’affabilità mostrate in queste settimane ai nostri concittadini – prosegue -. Ringraziamo Giovanni Virgilio e la produzione per aver scelto Acireale”.