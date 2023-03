Acireale, ufficiale la discesa in campo di Nino Garozzo

L’ex sindaco ha confermato: vuol tornare a sedere sulla poltrona di primo cittadino

1' DI LETTURA

ACIREALE. L’ex primo cittadino di Acireale, Nino Garozzo, ha ufficializzato la sua discesa in campo. E lo ha fatto attraverso una nota inviata alla stampa, che vi riportiamo di seguito. “Sento il dovere, la responsabilità e la gratitudine verso la Città di raccogliere positivamente le insistenti sollecitazioni -di partiti, liste civiche e soprattutto di numerosi cittadini- per la mia candidatura a Sindaco alle prossime elezioni comunali di Acireale. Come è ben noto da circa un decennio ho abbandonato la vita politica e di partito per dedicarmi alla mia professione di avvocato”.

“Resterò coerente con quella scelta. Ho una storia politica in cui mi riconosco ma non sarò espressione di un partito pur nel rispetto dei partiti e della politica, nei quali credo. Questa presenza dei partiti sarà arricchita da altre espressioni civiche inclusive di ampi settori della Città a cominciare dalla lista “GAROZZO SINDACO”. Vuole essere una candidatura inclusiva di partiti, “civiche” e cittadini –singoli o associati- che vorranno intestarsi i legittimi interessi della Città.Vogliamo fin da subito condividere questa candidatura con un’ampia coalizione in cui coinvolgere tutti coloro, partiti movimenti e cittadini, che insieme a noi vorranno scrivere un programma serio e concreto delle cose da fare”.

“Un cantiere aperto ad ogni contributo. Nei prossimi giorni saranno definiti e comunicati i confini della coalizione e le linee programmatiche. Una candidatura -che sottoporremo al giudizio di tutti gli acesi elettori- non contro qualcuno ma per la Città!”.