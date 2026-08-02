Acireale, stalking e lesioni ai danni dell’ex compagna: arrestato

L'operazione della polizia

ACIREALE – Un uomo di 33 anni è stato posto agli arresti domiciliari con il dispositivo del controllo elettronico perché sospettato di atti persecutori, violazione di domicilio e lesioni personali aggravati ai danni della ex compagna.

Il procedimento – informa una nota del commissariato di polizia di Acireale – trae origine dagli accertamenti avviati a seguito di un intervento effettuato nella notte del 24 giugno 2026, quando le forze dell’ordine erano intervenute presso l’abitazione di una donna di 30 anni, già legata sentimentalmente all’indagato.

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E’ stata ricostruita una serie di condotte che si sarebbero protratte nel tempo dopo la cessazione della relazione, determinando nella vittima un perdurante stato di ansia e timore per la propria incolumità. In particolare, dagli elementi raccolti sarebbe emerso come l’uomo, nonostante la fine della relazione, avrebbe continuato a presentarsi presso l’abitazione dell’ex compagna e introdursi al suo interno, e l’avrebbe anche pedinata. La situazione sarebbe ulteriormente degenerata quando il 33enne avrebbe aggredito la donna.

La misura cautelare, emessa dal gip di Catania, è stata eseguita dagli agenti del commissariato di Acireale su disposizione deella procura distrettuale.