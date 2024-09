Trapani, guasto alla condotta idrica: senz’acqua fino a sabato

L'amministrazione ha attivato il Centro operativo comunale

TRAPANI – Trapani, Misiliscemi e Favignana resteranno senz’acqua forse fino a sabato. I lavori per il ripristino della condotta idrica sono iniziati nella zona dove è stata individuata una falla ma i tempi di ripristino non saranno brevi perché è necessario reperire un particolare pezzo di ricambio che non è in commercio e dovrà essere costruito.

Acqua a Trapani, il Centro operativo

L’assessore ai lavori pubblici Vincenzo Guaiana afferma: “I tempi si allungano, pensavamo tra giovedì e venerdì con quello che avevamo preventivato con la riparazione fatta entro la giornata di oggi, ma adesso slitterà di altre 24 ore, quindi se ce la facciamo sabato potremmo tornare ad erogare acqua”.

L’amministrazione ha attivato il Centro operativo comunale che, riunitosi questa mattina, ha stabilito di garantire prioritariamente l’acqua a scuole e ospedali. “Si invita la cittadinanza ad utilizzare con estrema parsimonia le riserve idriche a disposizione”, scrive il Comune in una nota.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA TRAPANI