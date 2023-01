Acr Messina, completato lo staff tecnico: in panchina torna Ezio Raciti

Il tecnico catanese subentra al dimissionario Auteri

MESSINA – Ezio Raciti torna sulla panchina dell’Acr Messina. Il tecnico catanese, dopo la salvezza raggiunta nella passata stagione, subentra al dimissionario Auteri con l’obiettivo di salvare nuovamente la permanenza in Serie C. Situazione sicuramente delicata per Raciti, con la compagine peloritana fanalino di coda del torneo e chiamata ad una pronta uscita dalla crisi sin dal prossimo match contro la Virtus Francavilla.

Di seguito il comunicato del club: “Acr Messina comunica di avere completato lo staff tecnico con il ritorno di mister Ezio Raciti. L’allenatore catanese, già lo scorso anno protagonista della cavalcata verso la salvezza in serie C, guiderà la squadra giallorossa dopo le dimissioni di mister Gaetano Auteri avvalendosi della collaborazione di Daniele Cinelli. Mister Raciti ha già diretto il primo allenamento, questa mattina, al Celeste. Sarà lui, venerdì mattina a sedere in conferenza stampa per la presentazione dei temi della partita tra Messina e Virtus Francavilla”.