ACR Messina, preso l’attaccante Paolo Grillo

Contratto annuale con opzione di rinnovo per il giocatore classe 1997 che approda in Sicilia dopo l'esperienza alla Vibonese

Nuovo innesto per l’ACR Messina che, in vista del prossimo campionato di Serie C, si è aggiudicato le prestazioni dell’attaccante Paolo Grillo. Nato l’8 febbraio 1997 a Partinico, il calciatore ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo.

Talentuoso esterno d’attacco, il 25enne può vantare un palmarès di tutto rispetto. Cresciuto nel settore giovanile del Palermo, Grillo colleziona presenze tra Serie B e Serie C con le maglie di Siena, Siracusa, Pro Vercelli, Sicula Leonzio, Cittadella e Catanzaro. Nell’ultima stagione è protagonista con la Vibonese proprio nel girone C di Serie C. Al termine della stagione totalizza 25 presenze in campionato.

Per l’ACR Messina non solo movimenti in entrata ma anche in uscita, con l’annuncio della risoluzione del contratto con Genny Rondinella. Il terzino destro, classe 2001, lascia lo Stretto dopo aver contribuito alla salvezza della scorsa stagione. Per lui dodici presenze tra campionato e coppa Italia condite da una rete nel derby contro il Catania al “Franco Scoglio”.