Acr Messina: ufficiale l’arrivo di Leonardo Caruso

MESSINA – Leonardo Caruso, classe 1999, è un nuovo giocatore dell’ACR Messina. Il portiere riabbraccia la biancoscudata dopo averne difeso i pali nella scorsa stagione conclusasi con la vittoria del campionato e la promozione in Serie C.

Cresciuto nelle giovanili del Trastevere, Caruso ha indossato in carriera le maglie di Francavilla, Picerno, Rieti e Paganese. L’estremo difensore torna in riva allo Stretto a titolo definitivo dal Seregno e sottoscriverà un contratto sino a giugno 2022. Completate le procedure sanitarie obbligatorie per l’inserimento nel gruppo squadra, sarà a disposizione dello staff tecnico.