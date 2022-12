Addio a Franco Frattini, Berlusconi: “Ha seminato stima”

L'ex ministro degli Esteri e attuale presidente del consiglio di Stato è morto ieri sera.

ROMA – Franco Frattini, ex ministro degli Esteri e attuale presidente del consiglio di Stato, è morto ieri sera. Aveva 65 anni. Parlamentare, esponente di Forza Italia e del Popolo della

Libertà, con Silvio Berlusconi presidente del consiglio Frattini è stato per due volte ministro degli Esteri ma anche vicepresidente della Commissione Europea e Commissario per la

Giustizia. “Di lui – ha scritto Berlusconi in un post sui social “Ricorderò sempre la grande capacità di affrontare col sorriso problemi complessi, di trovarsi a suo agio in ogni ruolo e la stima che ha seminato”. Molti i messaggi di cordoglio, da ogni parte politica.