Addio a Roberto Maroni: l’ex ministro dell’Interno leghista aveva 67 anni

L’ex segretario della Lega, infatti, lottava da tempo contro una grave malattia

3' DI LETTURA

Addio a Roberto Maroni. Lo storico numero due di Umberto Bossi aveva 67 anni. L’ex presidente della Lombardia ed ex ministro dell’Interno e del Welfare si è spento in nottata a causa di un aggravamento delle sue condizioni. L’ex segretario della Lega, infatti, lottava da tempo contro una grave malattia. Maroni era nato a Varese il 15 marzo 1955. Sposato, due figli, avvocato e tifoso del Milan. Era anche appassionato di musica. Con Umberto Bossi aveva condiviso gli inizi della Lega Nord. Dal 2021, quando ha scoperto la malattia che lo ha condotto alla morte, si era ritirato dalla politica attiva.

I familiari: “Addio, inguaribile ottimista”

“Lunedì notte alle 4 il nostro caro Bobo ci ha lasciato. A chi gli chiedeva come stava, anche negli ultimi istanti, ha sempre risposto ‘bene’. Eri così Bobo, un inguaribile ottimista. Sei stato un grande marito, padre e amico”. Con queste parole la famiglia di Roberto Maroni ne ha annunciato la morte. Per poi aggiungere una frase di Emily Dickinson: “Chi è amato non conosce morte, perché l’amore è immortalità, o meglio, è sostanza divina”. E poi l’ultimo saluto: “Ciao Bobo”.

Salvini: “Grande segretario. Buon vento Roberto”

“Grande segretario, super ministro, ottimo governatore, leghista sempre e per sempre. Buon vento Roberto”. Così il segretario della Lega e ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha ricordato su Instagram il suo compagno di partito.

Schifani: “Era un uomo perbene, di grande spessore umano”

“Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Roberto Maroni, con il quale abbiamo condiviso

tanti di anni di vita politica fianco a fianco. Lo ricordo come uomo perbene, di grande spessore umano, appassionato, concreto e pronto al confronto, ministro di grande equilibrio e autorevolezza alla guida del Viminale. Alla famiglia vanno le mie più sentite condoglianze che estendo al segretario della Lega Matteo Salvini”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

Le altre reazioni

“L’ho conosciuto bene – scrive su Facebook il dem Emanuale Fiano – sempre disponibile e gentile, rispettoso delle opinioni diverse dalle sue come le mie, mi dispiace molto, riposi in pace, un abbraccio alla famiglia”.

“Apprendo con dolore della scomparsa di Roberto Maroni, un amico, una persona che ha saputo interpretare con stile e moderazione il cambiamento politico e sociale della Repubblica. #NoiModerati ci uniamo al dolore della famiglia e dei suoi cari”. Queste le parole del presidente Noi con l’Italia, Maurizio Lupi.

“Ricordo Roberto Maroni, leghista appassionato, ministro competente, uomo leale, simpatico, impegnato”, twitta il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni.

“Con la morte di Roberto Maroni la Lombardia perde una persona seria e perbene. È stato per tanti di noi un avversario politico tenace e sempre leale. Un abbraccio ai suoi cari”, scrive il candidato del Pd alla regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino.

Anche il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri si dichiara molto addolorato: “Condivisi con lui al

Viminale la prima esperienza di governo di centrodestra nel 1994 e da allora abbiamo sempre mantenuto un rapporto di amicizia, che spesso è stato utile in fasi delicate della vita del centrodestra. Questa notizia mi lascia sgomento”.