Addio a Valerio Marletta: fu sindaco di Palagonia

Esponente storico della sinistra etnea

PALAGONIA (CATANIA) – E’ morto l’ex sindaco di Palagonia Valerio Marletta. La notizia, rimbalzata dai social questa mattina, ha trovato conferma con un post del PD provinciale di Catania, rilanciata dal PD Sicilia. “Apprendiamo – scrive il PD – con sgomento della prematura scomparsa di Valerio Marletta, ex sindaco di Palagonia e protagonista di tante battaglie nella provincia di Catania”.

Già consigliere provinciale di Rifondazione Comunista, si è sempre espresso in favore delle politiche di sinistra. Anche di recente sui social è tornato a rivendicare il no alla guerra e all’uso delle armi. “A Pierpaolo Montalto, a Giolí Vindigni, ad ognuno dei compagni e delle compagne di Sinistra Italiana, il nostro più sentito cordoglio per l’enorme perdita. La nostra comunità si stringe alla vostra con sincera commozione – prosegue il post su Facebook del PD -. La vita in un attimo ci restituisce la misura e il senso di tutte le cose”.