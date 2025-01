Addio a Carmelo Costa, storico organizzatore di concerti in Sicilia

Un malore improvviso, il ricovero e purtroppo la dipartita

CATANIA – Era stato colpito, d’improvviso, da un ictus. Il trasporto in ambulanza e poi il ricovero. Ma al termine di alcuni giorni nel corso dei quali era rimasta accesa la flebile fiammella della speranza, la triste notizia. Il catanese Carmelo Costa, storico organizzatore di concerti in Sicilia, non ce l’ha fatta. Si è spento all’età di 72 anni.

Si trovava in albergo a Messina, nella città dello Stretto per uno dei suoi tanti impegni professionali, quando ha accusato il malore. È rimasto aggrappato alla vita in un letto d’ospedale del Policlinico prima di salutare tutti per sempre.

Ed all’orizzonte, Carmelo Costa ha lasciato una ricca estate. Scriveva appena lo scorso 10 gennaio: “Si ritorna al lavoro per l’Organizzazione dei grandi spettacoli del 2025. VASCO, CREMONINI, MENGONI allo Stadio di Messina: una sfida senza precedenti in Sicilia gestire 175mila spettatori in pochi giorni! Sarà un grande gruppo di lavoro a gestire il tutto: tante conferme dagli anni precedenti e qualche faccia nuova per non lasciare nulla al caso. Intanto la prevendita continua con biglietti ancora disponibili per il concerto di MARCO MENGONI del 23 luglio”.

Lui che in Sicilia ha permesso che venissero ad esibirsi mostri sacri come Sting, Peter Gabriel e Bob Dylan, solo per citarne alcuni. Sui social, l’incredulità di tanti. “Se ne va il più grande. Una persona insostituibile”.