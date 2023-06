Adrano: 3,3 milioni per le Case popolari di Contrada Capici

Sottoscrizione tra il sindaco Mancuso, il presidente dell'IACP Sicali e l'impresa incaricata dei lavori.

ADRANO. “Meravigliosa Adrano, non uno slogan ma una politica del fare”. È quanto ha dichiarato Fabio Mancuso, sindaco di Adrano, nel corso della sottoscrizione tra il presidente dell IACP Angelo Sicali e l’impresa incaricata dei lavori per l’avvio della riqualificazione delle case di edilizia popolare di Contrada Capici.

Per Angelo Sicali, la riqualificazione delle strutture abitative ha lo scopo prioritario di implementare una Comunità energetica grazie alla quale è possibile contrastare la povertà energetica e permettere alle famiglie di adottare il principio di autoconsumo con l’obbiettivo di produrre, consumare e gestire l’energia elettrica. Si tratta di una comunità energetica aperta a cui possono partecipare scuole, enti pubblici e privati e singole famiglie.

Da parte sua il sindaco di Adrano Fabio Mancuso ha precisato che l’intervento su Contrada Capici segna l’avvio di una serie di interventi radicali di riqualificazione e rigenerazione urbana non solo strutturale ma anche sociale.

Infatti grazie al PNRR, il rifacimento di via Roma, Piazza A. Diaz, Piazza Sant’Agostino, ecc. è accompagnato dal rifacimento della nuova scuola don A. La Mela a Patellaro, della costruzione di una mensa scolastica all’I. C. San Nicolò Politi e di una sezione di aule innovative all’I. C. Sante Giuffrida e da interventi educativi e socio-assistenziali per oltre 2 milioni di euro.

Interventi mirati a realizzare sul territorio adranita il progetto “Liberi di scegliere” già illustrato e presentato nei mesi scorsi ad Adrano dal presidente del Tribunale dei minorenni di Catania Roberto Di Bella.