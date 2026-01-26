 Adrano, l'auto sfonda la ringhiera e resta in bilico: 4 feriti
Adrano, l’auto sfonda la ringhiera e resta in bilico: 4 feriti

L'arrivo dei soccorritori sul posto
NEL CATANESE
di
ADRANO (CATANIA) – Paura nella notte ad Adrano. Intorno all’1:15, una Citroen con all’interno quattro giovani, mentre percorreva via Edoardo De Filippo, è finita fuori dalla sede stradale. E dopo avere oltrepassato il marciapiede, ha sfondato parte della ringhiera che si affaccia sul belvedere. Rischiando pericolosamente di precipitare nel vuoto.

L’incidente e i soccorsi

Sono stati dapprima altri automobilisti in transito ad accorgersi dell’accaduto e a prestare i primi soccorsi agli occupanti, allertando nel contempo il 118. Sul posto è poi arrivato il personale sanitario con le ambulanze che ha provveduto al trasporto degli occupanti al Pronto Soccorso per le cure e gli accertamenti del caso.

A parte qualche escoriazione e contusione, sembrerebbe che i quattro non abbiano riportato ferite particolarmente gravi. L’impatto è stato violento, tant’è che si è pure staccata una ruota dall’auto.

Vigili del fuoco sul posto

Ad intervenire successivamente sono stati i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo, e poi ancora le forze dell’ordine per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente.

