Adrano, fatta luce su due omicidi: ci sono 4 arresti

I fatti di sangue risalgono al 2008

CATANIA – La Polizia di Stato, su delega della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, ha dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania a carico di 4 persone, esponenti di sodalizio mafioso operante ad Adrano, ritenute responsabili, in concorso tra loro, di un omicidio commesso ad Adrano il 15 agosto 2008 e, due di essi, anche di un altro omicidio, commesso sempre ad Adrano il 18 gennaio dello stesso anno. Lo rende noto con una nota la Questura del capoluogo etneo.

Gli omicidi

Gli omicidi in questione sono quelli avvenuti il 18 gennaio 2008 quando viene eliminato Francesco Rosano ammazzato sotto casa all’incrocio tra le vie Bruno e Asiago, freddato da due sicari che lo crivellarono di colpi mentre era alla guida della sua auto (il delitto sarebbe stato commissionato e organizzato dal clan Santangelo). Ed il 15 agosto 2008, quando viene consumato l’omicidio di Alfio Neri, ritenuto molto vicino al clan Scalisi ed inoltre legato da amicizia, quasi fraterna, con i pregiudicati Roberto Angelo Zitello e Francesco Coco: caso, quest’ultimo, riaperto grazie alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Ulteriori dettagli saranno resi nel corso della mattinata.