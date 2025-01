Adrano, garage in fiamme: intervento dei pompieri

Sul posto anche il personale del 118

ADRANO (CATANIA) – Paura questa mattina ad Adrano per un garage in fiamme. I Vigili del Fuoco del locale Distaccamento sono subito intervenuti, dopo essere stati allertati, in via della Resistenza ad angolo con via Pietro Gobetti per spegnere l’incendio che stava divampando all’interno del garage che si trova al piano terra di uno stabile.

In un primo momento si era appresa la notizia di persone rimaste intrappolate al suo interno ma per fortuna così non è stato. Nessuno è rimasto ferito. I pompieri, una volta giunti sul posto, hanno subito aggredito le fiamme con gli idranti sino a estinguerle.

Poi si è passati alla fase successiva, quella della bonifica. Ad andare distrutti suppellettili e diverso materiale in legno. Ad arrivare sul posto per agevolare l’intervento dei Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri della locale Stazione.

Sul posto anche l’ambulanza del servizio 118 della postazione adranita, intervenuta a scopo precauzionale.