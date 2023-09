Adrano, Giuseppe Cusimano si dimette e lascia la giunta

"È venuto meno il rapporto fiduciario", spiega

1' DI LETTURA

ADRANO (CATANIA) – Giuseppe Cusimano è ormai un ex amministratore del Comune di Adrano. E’ lo stesso interessato che, in una nota, conferma la consegna delle sue dimissioni da assessore.

“Venuta meno la fiducia”

Ecco cosa scrive Cusimano: “Considerato che già da tempo i rapporti tra il Movimento per Adrano ed il Sindaco Mancuso erano alterati a causa di divergenze di vedute politiche tra il gruppo e lo stesso.

Venuto meno il rapporto fiduciario tra lo scrivente ed il sindaco Mancuso, con il quale non si condividono più né le scelte di natura politica né, tantomeno, il modus operandi dello stesso.

In virtù della correttezza e lealtà che contraddistingue lo scrivente, chi mi ha preceduto e il gruppo politico cui appartengo, oggi mi trovo costretto a rassegnare le dimissioni da assessore”.