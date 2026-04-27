Adrano, lettera di minacce al sindaco Mancuso: “Atto vile”

Mpa: “Superati i confini del confronto democratico”

CATANIA – Una lettera anonima contenente minacce e insulti è stata recapitata all’abitazione privata del sindaco di Adrano, Fabio Mancuso, esponente del Mpa. “Sappi che esiste il karma, tutto torna nella vita, le cose buone e anche quelle cattive”, era scritto nella missiva.

A condannare l’episodio è il Movimento per l’autonomia, che parla di “un atto vile che supera i confini del confronto democratico e civile”.

Secondo il partito, la vicenda è resa ancora più grave dalle modalità. La lettera è stata consegnata direttamente al domicilio del sindaco ed è stata aperta da un familiare. “Portare l’odio fin dentro le mura domestiche, coinvolgendo affetti estranei alla vita politica, è il tratto distintivo di chi non ha argomenti e persegue l’unico obiettivo dell’intimidazione”, si legge nella nota.

Il Mpa sottolinea inoltre come simili episodi si inseriscano in un clima di tensione. “L’odio non nasce mai dal nulla. Germoglia dove il confronto politico viene avvelenato sistematicamente”. Pur parlando di una frangia isolata, il movimento evidenzia la presenza di una parte del dibattito cittadino che “sostituisce le idee con l’astio e la critica con l’insulto”.