Adrano, rapinata una donna in casa da tre malviventi

La proprietaria è stata trasportata al pronto soccorso

ADRANO (CATANIA) – Una donna è stara rapinata all’interno della propria abitazione in via Trezza, nel quartiere Monte Rosso, ad Adrano.

È accaduto poco prima delle ore nove di stamani. Sarebbero stati tre malviventi, a volto coperto, a fare irruzione in casa ferendola lievemente per poi arraffare il denaro presente e fuggire via.

Lanciato l’allarme, sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 con il personale sanitario che ha provveduto a trasportare la donna al Pronto Soccorso, e i Carabinieri della locale Stazione.

I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per cercare di risalire agli autori della rapina.