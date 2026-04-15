Adrano, rottura in FdI: sei consiglieri e l’assessore Politi si autosospendono

Nasce un gruppo di indipendenti in Consiglio comunale

ADRANO (CATANIA) – Spaccatura in Fratelli d’Italia ad Adrano. Sei consiglieri comunali e l’assessore Paolo Politi hanno annunciato l’autosospensione dal partito e dal gruppo consiliare, dichiarandosi indipendenti.

La decisione è stata formalizzata con una nota inviata ai vertici comunali, provinciali e regionali. A firmarla sono Carmelo Pellegriti, Carmela Strano, Orazio Toscano, Angela Chiara, Domenico Quaceci, Cataldo Dell’Erba e lo stesso Politi.

“Gruppo senza linea”

Nel documento si parla di una gestione politica che avrebbe “smarrito coerenza, dignità e autonomia decisionale”. I consiglieri descrivono un gruppo consiliare diviso e privo di una linea unitaria, con votazioni in aula spesso frammentate. Nel mirino anche la capogruppo Mariapia La Mela, definita “eterodiretta”, con accuse di scelte non condivise e influenzate da indicazioni esterne.

Accuse di ingerenze e immobilismo

I firmatari denunciano inoltre l’assenza di attività politica sul territorio e la mancanza di momenti di confronto interno. Critiche vengono rivolte al segretario cittadino Salvo Monciino, accusato di una “vacanza di leadership”.

Nel documento si fa riferimento anche al sindaco di Biancavilla Antonio Bonanno, indicato come figura esterna in grado di condizionare le dinamiche politiche locali. Alla base della scelta, spiegano i consiglieri, il venir meno delle condizioni per un’azione politica condivisa. Da qui la decisione di proseguire l’attività in aula come indipendenti.