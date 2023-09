Adrano, sfondano la porta di un 33enne per minacciarlo: tre denunciati

La vittima ha riportato una frattura a una gamba

1' DI LETTURA

CATANIA – Salta dal tetto per sfuggire alla spedizione punitiva di tre persone che volevano “parlargli” con un bastone in mano, dopo aver sfondato il portone di casa sua. Un trentunenne di Adrano è rimasto ferito. E in tre sono stati denunciati dagli agenti del Commissariato di Adrano.

I tre, un ventiduenne e due ventunenni, sono accusati di lesioni e danneggiamento. Inizialmente sarebbero andati solo due di loro a casa dell’uomo, invitandolo in modo aggressivo a scendere in strada perché “dovevano parlargli”. Lui avrebbe rinviato l’incontro.

A quel punto in tre si sarebbero ripresentati ancor più aggressivi e con evidenti intenzioni ostili. Uno era armato di un bastone. Dopo averlo minacciato, hanno sfondato il portone e fatto irruzione in casa. A quel punto la vittima, terrorizzata, è fuggita dal tetto saltando verso quello di una casa limitrofa. Cadendo, si è fatto male a una gamba e al bacino.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno avvertito il 118 e avviato le indagini. La vittima è stata trasportata all’Ospedale “Cannizzaro”, dove è stata riscontrata una frattura con prognosi di 30 giorni. I tre sno stati denunciati a piede libero.