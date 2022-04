Adrano, terreni e pozzi ai raggi x: forse si cerca un cadavere

Polizia e vigili del fuoco stanno passando al setaccio la vecchia strada di Bronte.

ADRANO – Forse si cerca un cadavere. Da diverse ore, nelle campagne di Adrano, sono in corso perlustrazioni e ispezioni da parte di agenti di polizia con il supporto dei vigili del fuoco. Ai raggi x in particolare la zona della vecchia strada che collega Adrano a Bronte. Nel mirino sia i terreni che i pozzi, per questo sono in campo le squadre specializzate dei pompieri. Un’operazione che potrebbe essere stata organizzata in collegamento per qualche inchiesta in corso. Oppure per un vecchio caso irrisolto.



Adrano, ricordiamolo, è uno dei tre comuni – assieme a Biancavilla e Paternò – inserito negli anni novanta nel triangolo della morte. Qui tanti sono stati gli omicidi di mafia. E tanti i boss ingoiati dalla lupara bianca, i cui corpi non sono stati mai ritrovati. Ma potrebbe trattarsi anche di un caso recente, ci sono dei gialli ancora aperti. Come quelli dell’adranita Nicola Ciadamidaro e del mottese Jonathan Pasqualino, il primo scomparso nel 2015 e il secondo nel 2016. Su Pasqualino già ci sono state delle ricerche simili, dopo le dichiarazioni di un pentito, ma non hanno portato a nulla.