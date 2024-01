L'uomo era in macchina assieme ad altre due persone

ADRANO – Un giovane di 25 anni è stato denunciato dalla polizia di Stato perché sorpreso in automobile con un pugnale. Il fatto è avvenuto ad Adrano, in provincia di Catania.

Gli agenti lo hanno fermato per un controllo in contrada Naviccia, mentre era in auto insieme ad altre due persone. La polizia ha perquisito sia il veicolo sia i suoi occupanti.

Il pugnale, del quale il 25enne non è riuscito a giustificare il possesso, è stato sequestrato.