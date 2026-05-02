 Mattarella “Zanardi punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport”
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Mattarella “Zanardi punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport”

Mattarella “Zanardi punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport”
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ROMA (ITALPRESS) – “Come l’intera Italia avverto profondo dolore per la morte di Alex Zanardi. Sportivo di eccelse qualità, ha dimostrato straordinaria personalità anche dopo il gravissimo incidente che ha subito. Divenuto campione paralimpico, è stato per tutti questi anni punto di riferimento di tutto lo sport, amato e ammirato anche per il coraggio, la resilienza e la capacità di trasmettere entusiasmo. La sua figura ha rappresentato punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport e lo rimarrà nel ricordo degli italiani. Esprimo alla famiglia la vicinanza della Repubblica”. Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

– Foto ufficio stampa Quirinale –

(ITALPRESS).

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