Un aereo americano sorvola la Sicilia, fioccano le segnalazioni sui social

Il velivolo ha effettuato un lungo tragitto a bassa quota

“Ore 15:15 circa, volo orizzontale a bassa quota di un “Bell Boeing V-22 #Osprey ” dell’esercito americano sopra i cieli di Castelbuono e delle Madonie”. E’ il post con le foto di Giuseppe Mazzola che in tanti hanno condiviso sui social, mentre il velivolo sorvolava la Sicilia. E’ stato notato da un capo all’altro dell’Isola: poco prima sono stati segnalati avvistamenti nella zona del Messinese, poi del Catanese. Fino alla provincia di Palermo, dove in tanti si sono chiesti di cosa si trattasse e non con poca preoccupazione, visto l’attuale conflitto tra Russia e Ucraina.

Di cosa si tratta

Si tratterebbe di un “Bell Boeing V-22 Osprey” di proprietà statunitense. Il velivolo ha effettuato un lungo tragitto a bassa quota. Tra preoccupazione e paura, fioccano le fotografie pubblicate sui social degli utenti: “Un rumore mai sentito”, scrivono. “Era in coppia con un altro aereo vicino Taormina, cos’è?”. I venti di guerra provocan timori, ma in merito all’aereo americano si tratterebbe di un’attività di esercitazione già partita nelle scorse settimane. CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA