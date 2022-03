Ucraina: ok a corridoi umanitari, ma i russi avanzano verso un’altra centrale nucleare DIRETTA

Nella notte Mariupol sotto assedio: "Attacchi spietati"

Mentre Mosca dà il suo via libera a un cessate il fuoco, a partire dalle 9 locali di oggi, per aprire corridoi umanitari per i cittadini di Mariupol e Volnovakha, le sue truppe si avvicinano a un’altra centrale nucleare ucraina. Succede dopo avere preso il controllo di quella di Zaporizhizhia, la più grande d’Europa, dove gli addetti lavorano da ieri sotto la minaccia delle armi ma nessun reattore è stato colpito. Lo ha detto l’ambasciatrice americana all’Onu alla vigilia di un weekend in cui si attende un terzo round di negoziati in Bielorussia e manifestazioni pacifiste in tutto il mondo. Nella

notte in cui si temeva la presa di Odessa, i russi che assediano il porto strategico di Mariupol lanciano, dice il sindaco, una serie di attacchi “spietati”.

Nuovo round di negoziati

“La posizione della Russia è dura. La posizione dell’Ucraina è dura, quindi non saranno facili ma ci saranno”, afferma Mikhaylo Podoliak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, riferendosi ai negoziati, citato dalla Tass, precisando che le trattative procederanno in un’atmosfera costruttiva. Intanto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dice a Sky News Arabia, che l’operazione russa non punta a dividere l’Ucraina ma a trasformarla in un’area “smilitarizzata e libera dall’ideologia neonazista”.

LA DIRETTA

9.30 – La città ucraina di Mariupol comincerà alle 9 GMT, le 10 in Italia, l’evacuazione dei civili. Lo rende noto il sindaco dopo l’annuncio da parte russa della tregua nella città portuale per consentire corridoi umanitari. Le autorità municipali hanno inoltre indicato che l’evacuazione è prevista fino alle 14 GMT, le 15 in Italia, riferisce Sky News.

9.20 – Molti cittadini si sono diretti nel centro commerciale di Mariupol, che è incustodito, e portato via tutto quello che era possibile.

9.15 – “Ogni due giorni dicono che sono scappato dall’Ucraina, da Kiev. Ma sono qua, lo vedete, al mio posto”: il presidente Zelensky, in un video postato su Instagram, smentisce per l’ennesima volta

le voci di una sua fuga in Polonia, diffuse stavolta dal presidente della Duma russa, Vyacheslav Volodin. Negli Usa, tuttavia, si prepara il da farsi in caso di una caduta di Kiev. Oggi il presidente ucraino dialogherà a distanza con i senatori americani di entrambi gli schieramenti.

9.05 – La Russia afferma di aver distrutto oltre 2.000 installazioni militari ucraine dall’inizio di quella che Mosca definisce “l’operazione speciale”: lo scrive l’agenzia Tass, citando il ministero della Difesa russo.

9.00 – Gli Stati Uniti hanno iniziato ad armare l’Ucraina già agli inizi di dicembre, fornendo armi e attrezzature utili per il combattimento in aree urbane. Lo riporta il Washington Post citando alcuni documenti riservati contenenti l’elenco delle consegne effettuate. Nell’ultima settimana le consegne sono aumentate, e includono per la prima volta i missili Stinger.