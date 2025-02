Paura in volo: aereo in fiamme e atterraggio d’emergenza VIDEO

"Per favore, per favore, portateci via da qui"

le immagini 1 min di lettura









USA – Momenti di paura all’aeroporto principale di Houston. Un volo United Airlines 1382 diretto a New York City ha dovuto interrompere il decollo a causa di un problema al motore. L’Airbus A319 ha segnalato un’anomalia e, pochi istanti dopo, dall’ala destra dell’aereo si sono sprigionate fiamme e fumo, costringendo l’equipaggio a un atterraggio d’emergenza. Le fiamme, la paura e l’atterraggio d’emergenza: le immagini Tutti i 104 passeggeri e i 5 membri dell’equipaggio sono stati evacuati rapidamente utilizzando scivoli e scale di emergenza, evitando così conseguenze peggiori. Fortunatamente, non si sono registrati feriti e i viaggiatori sono stati riportati in sicurezza al terminal. Secondo il comunicato ufficiale della compagnia aerea, il decollo è stato interrotto dopo che l’aereo ha ricevuto un’indicazione su un motore, che ha portato i piloti a seguire i protocolli di emergenza. Le immagini girate da un passeggero a bordo hanno mostrato fiamme arancioni e fumo intenso provenire dall’ala destra mentre il velivolo sfrecciava sulla pista. Nel video, si sente chiaramente un passeggero implorare: “Per favore, per favore, portateci via da qui”, testimoniando il terrore vissuto in quei drammatici momenti. TUTTE LE NOTIZIE DAL MONDO DEL WEB SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE

